Paris Saint-Germain faz o gol com menos fair play na história do futebol; assista

O fair play gerou muita discussão no futebol depois da atitude de Rodrigo Caio, que corrigiu uma marcação do árbitro e "livrou" Jô de um cartão durante o clássico entre São Paulo e Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Na Europa, porém, não parece que o exemplo do zagueiro deu muito resultado. No jogo entre Paris Saint-Germain e Bastia, pelo Campeonato Francês, o atual campeão marcou um gol enquanto o goleiro adversário estava fora do gol.

Tudo aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo, quando Matuidi, do PSG, estava fora do campo reclamando de dores. O goleiro do Bastia, Jean-Louis Leca, foi conferir a situação do colega. Porém, os próprios companheiros de Matuidi não pareceram se importar muito e bateram o lateral rapidamente, fazendo a bola chegar em Verratti, que acertou um lindo chute para o gol, fazendo 2 a 0.

Thoughts on this? GK checks on injured Matuidi - Draxler near, Verratti thumps one in. Fair play? pic.twitter.com/dY8zPBczQy — Mohammed Ali (@mohammedali_93) 6 de maio de 2017

O gol revoltou os jogadores do Bastia, que cercaram o árbitro da partida, reclamando da falta de fair play do time de Paris. Após um princípio de confusão, os ânimos se acalmaram e o juiz Francois Letexier confirmou o tento.