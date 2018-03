Partida tem mais de 100 detidos e voadora em jogador na Argentina; veja

A partida entre Los Andes e Brown de Adrogué neste sábado, pela segunda divisão da Argentina, foi marcada por uma série de confusões: uma pausa de 12 minutos e uma entrada criminosa de um jogador da equipe visitante foram os destaques do jogo.

O confronto foi parado aos 15 minutos do primeiro tempo, após uma briga generalizada entre as torcida organizadas dos times. Os fãs chegaram a jogar pedras e garrafas nas arquibancadas do estádio Eduardo Gallardón. A polícia precisou intervir e mais de 100 pessoas foram detidas, segundo o jornal Clarín.

Em campo, o atacante Minadevino, do Brown de Adrogué, fez uma entrada violenta contra Turracam, capitão do Los Andes. Ao erguer o pé, o jogador cravou as travas de sua chuteira no rosto do adversário e foi expulso.

O Los Andes venceu o jogo por 2 a 0, com dois gols de Fabricio Lenci. Veja imagens e vídeos das confusões:

