Pastore cede 10 do PSG a Neymar e brasileiros já celebram o hexa; entenda

A transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain ainda nem está confirmada, mas o craque brasileiro já sabe até qual camisa vai vestir no novo clube: a 10, cedida pelo argentino Javier Pastore, que já deu as "boas vindas" ao jogador mais caro da história do futebol.

"Quero oferecer minha camisa a Neymar como ato de boas-vindas. Quero se sinta cômodo e feliz desde o primeiro dia. Eu, que sou o primeiro a chegar, quero dar todo o suporte que ele precisa para que todos juntos possamos ganhar a Liga dos Campeões. É um pequeno detalhe, mas para mim foi muito importante tê-la e agora quero lhe dar as boas-vindas com esse pequeno símbolo", disse o meia em entrevista à rádio Cadena Ser, mostrando não se importar de mudar de número.

A camisa 10 de Neymar, aliás, já está à venda em algumas lojas oficiais do clube, que deve pagar ainda nesta semana a quantia de R$ 823 milhões pela contratação do brasileiro.

Se em Paris o momento é de êxtase, em Barcelona, onde Neyamr jogava, sua imagem já foi retirada do entorno do Camp Nou e sua camisa 11 sequer é vendida para os fãs do time espanhol.

MUDANÇA PODE INFLUENCIA NA COPA?

Para alguns supersticiosos, a mudança no número da camisa de Neymar também poderá influenciar no desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Isso porque nas duas últimas conquistas do Brasil, o time contava com um jogador que era o camisa 10 do Paris Saint-Germain. Em 1994, esse jogador era Raí e, em em 2002, Ronaldinho Gaúcho.

Ele vem. O HEXA! Uma publicação compartilhada por Esporte Interativo (@esporteinterativo) em Ago 2, 2017 às 3:47 PDT

Raí no PSG em 93 = Brasil tetra em 94 Ronaldinho no PSG em 2001 = Brasil penta em 2002 Neymar no PSG em 2017 = hexa em 2018 carregando ... — Liberta da Depressão (@LIBERTADADEPRE1) 2 de agosto de 2017

voce disse neymar no psg? desculpa eu entendi o hexa ele vai nos trazer só quero a copa do mundo 2018 — erb (@erbesonnn) 2 de agosto de 2017

eu não tô nem aí pra onde o Neymar vai jogar, eu só quero o hexa! — yure (@yurestephangc) 2 de agosto de 2017