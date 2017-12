Pato 'canta' em chinês e internautas não perdoam: 'Para com isso, fera'

O brasileiro Alexandre Pato publicou nesta sexta-feira em suas redes sociais um vídeo em que aparece tentando cantar uma música em chinês. "Fala galera! Hoje eu tentei cantar pela primeira vez uma música em chinês! O que vocês acham?", perguntou o craque, antes de começar a cantar e cair na gargalhada.

Assista ao vídeo:

Nos comentários, os fãs não perdoaram o jogador do Tianjin Quanjian: "É melhor você continuar no futebol mesmo", comentou um usuário do Facebook. "Para com isso, fera", disse outro.