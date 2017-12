Pato come pé de galinha na China e torcida do São Paulo delira na web; entenda

Você acredita em mensagem subliminar? Muitos torcedores do São Paulo mostraram que sim. Em uma foto postada pelo atacante Alexandre Pato no Instagram, os fãs foram à loucura com a atitude do ex-jogador do clube. Tudo isso porque ele aparece comendo um pé de galinha, algo normal na China, onde ele atua, mas que eles entenderam como uma provocação ao Corinthians.

Tudo isso porque é a forma pejorativa utilizada por torcedores rivais para se referir ao Corinthians e, neste próximo final de semana, São Paulo e Corinthians se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro.

Pé de galinha!! #China #spicy Uma publicação compartilhada por Alexandre Pato (@pato) em Set 18, 2017 às 8:10 PDT

Apesar de ter jogado nos dois clubes, Pato admite que se identificou muito mais com o time do Morumbi, onde foi bem e fez gols importantes entre 2014 e 2015. Já no rival, sua história não é tão feliz, já que ele ficou marcado por um pênalti perdido que decretou a eliminação na Copa do Brasil.