Pato nega provocação e diz ter 'muito carinho pelo Corinthians'

Depois da torcida do São Paulo vibrar com a imagem de Alexandre Pato comendo um pé de galinha às vésperas do clássico contra o Corinthians, o atacante fez questão de negar que a publicação tenha sido uma provocação ao alvinegro.

"Queria esclarecer que a foto que eu postei no Instagram não tem nada a ver com ninguém e nenhuma provocação! E sim um presente que eu ganhei de alguns fãs aqui da China. Porque o pé de galinha é uma comida típica daqui", colocou Pato.

"Não inventem o que não é. Tenho muito carinho pelo São Paulo e pelo Corinthians!", completou.

Para quem não conhece, a galinha é o animal usado pelos rivais para se referir de forma pejorativa ao Corinthians.