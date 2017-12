Patrice Evra 'desperta' com MC Kevinho e dá sarradas no ar em vídeo hilário; assista

Depois de falar que Daniel Alves era "um homão da p***a" e que ele "jogava bonito", Patrice Evra deu mais uma demonstração do seu conhecimento de português.

Na manhã desta sexta-feira, 14, o lateral do Olympique de Marselha publicou um vídeo hilário. Depois de ser acordado, ele diz que está cansado dos milhares pedidos para "dar um salve pra turma dos desimpedidos".

Do nada, assim que começa a tocar "Tumbalatum", do MC Kevinho, Evra desperta, fica de pé na cama e começa dar sarradas no ar, dizendo que ama o funkeiro.

"Hoje fiz um vídeo especial para todos os meus fãs do Brasil, em particular para meus amigos do desimpedidos. E também coloquei um pouco de alegria porque adoro a música do MC Kevinho e fico louco quando escuto, mesmo quando estou dormindo eu acordo. Obrigado pelo carinho de todos do Brasil e meu parceiro que fez o vídeo, Doria", escreveu o francês na legenda, citando o zagueiro brasileiro ex-São Paulo e Botafogo que joga no Olympique.