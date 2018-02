Patrocinador, Felipe Neto pede demissão do técnico do Botafogo

Muitos torcedores do Botafogo ficaram revoltados com a derrota e eliminação do time logo na estreia da Copa do Brasil. Inclusive um dos patrocinadores do clube, o youtuber Felipe Neto. Ele se manifestou pela sua conta do Twitter.

"Caso a diretoria do Botafogo mantenha o Felipe Conceição no cargo, ficará claro para todos que estão mais preocupados com o ego do que em admitir que erraram feio ao colocá-lo como técnico. Não está pronto. Não tem condições. E custou muito ao Botafogo já. Tem que ser demitido".

Após apagar a postagem inicial, Felipe Neto fez novas publicações explicando que o desabafo foi um dos raros momentos em que seu lado torcedor sobrepôs a razão e a frieza demandada por ser também um executivo do clube. O Youtuber é um dos sócios da lanchonete Neto's.

1) Sim eu sou um dos patrocinadores do Botafogo, mas antes de tudo sou um torcedor ferrenho, dedicado, fiel, q vai aos jogos, assiste todos, sofre e grita. O q aconteceu hoje foi algo terrível na HISTÓRIA do clube. E a indignação acaba sobrepondo a razão e a frieza. — Felipe Neto (@felipeneto) 7 de fevereiro de 2018

2) NUNCA, como patrocinador ou parceiro, tentarei ditar qualquer regra dentro do clube. Não sou da Diretoria, mas converso com membros de lá constantemente, sempre pensando em como ajudar o Botafogo. Nunca atrapalhando. — Felipe Neto (@felipeneto) 7 de fevereiro de 2018

3) Porém, em raras ocasiões, a frustração é tão grande que o lado torcedor supera o executivo. Minha indignação com essa situação é apenas de torcedor, não como patrocinador ou parceiro. Continuo dando força e ajudando, pois só quero o bem do Botafogo. — Felipe Neto (@felipeneto) 7 de fevereiro de 2018

4) Então refutando o que alguns veículos já anunciaram: não, o patrocinador do Botafogo não tem nenhuma preferência por técnico. A “Neto’s” patrocina o Botafogo, uma empresa que tem sócios, executivos, conselho. Eu sou apenas um, o Felipe. EU, torcedor, postei sobre o Conceição. — Felipe Neto (@felipeneto) 7 de fevereiro de 2018