Patrocinadora da seleção faz vídeos para provocar adversários do Brasil

Cabeça de chave do sorteio, o Brasil vai enfrentar Suíça, Costa Rica e Sérvia, e a cervejaria Brahma, patrocinadora da seleção brasileira, divulgou vídeos especiais sobre cada um dos adversários da primeira fase.

No primeiro vídeo, um caminhão passa por cima do nome da Suíça em um gramado numa cervejaria. “Passamos por cima da Suíça”, brinca o apresentador.

No segundo, um muro de caixas de cervejas forma o nome da Costa Rica e todas desabam: “Mano do céu, derrubamos a Costa Rica”. No último vídeo dedicado à Sérvia, Leon convida a Sérvia para “tomar uma gelada”, mas gelada vira “goleada” em montagem.

Veja aqui os três filmes que retratam os primeiros adversários que o Brasil terá no caminho para o hexa: Suíça, Costa Rica e Sérvia.