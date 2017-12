Gafe: Patrocinadora de Cristiano Ronaldo corta foto para esconder concorrente

Com a conquista da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo tem tudo ganhar sua quinta "Bola de Ouro" e, assim, igualar a argentino Lionel Messi. Aproveitando a excelente fase, sua patrocinadora decidiu fazer uma campanha utilizando o jogador ainda jovem, com a frase: "Esse menino sabia".

Mas a Nike escolheu uma foto em que o garoto Cristiano usava uma camisa da sua principal concorrente. Logo, que a imagem original começou a circular, muitos começaram a brincar com a gafe. "Será que ele sabia que a Adidas era melhor?", questionou um dos seguidores do craque, em sua conta no Instagram.

#JustDoIt Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em Jun 4, 2017 às 9:03 PDT