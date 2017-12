Patrocinadora estende painel da virada do Barça no Instituto Neymar Jr.

Com dois gols, uma assistência e um pênalti sofrido, Neymar foi o grande motor do Barcelona na virada épica sobre o Paris Saint-Germain, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Para lembrar da atuação quase perfeita do jogador e também do feito histórico do clube catalão, a Nike, fornecedora de material esportivo de ambos, instalou um painel de 22 metros de largura e 8,5 metros de altura na fachada do Instituto Neymar, na Pria Grande, no litoral paulista.

A imagem de Neymar é acompanhada pela frase que ele publicou nas redes sociais nos dias anteriores à partida: "1% de chance, 99% de fé".

O próprio Barcelona já havia registrado a classificação inédita com um painel exposto na entrada do estádio Camp Nou. Nesta instalação, no entanto, a imagem usada foi a de Lionel Messi comemorando o sexto e último gol junto com a torcida catalã.