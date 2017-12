Patrocinadores rompem com Boa Esporte por contratação do goleiro Bruno

Firme na posição de contratar o goleiro Bruno, o Boa Esporte não parece se abalar nem com a possibilidade de perder patrocinadores. Na manhã desta segunda-feira, a empresa Magsul, especializada em ressonâncias magnéticas, confirmou que deixará de apoiar o clube de Varginha devido ao acerto com o atleta, como citado por matéria do GloboEsporte.com.

E, de acordo com o Uol Esportes, o Grupo Gois&Silva, patrocinador máster do Boa Esporte, também anunciou o fim do apoio ao clube mineiro em virtude da contratação do goleiro Bruno. Além da Magsul e da Gois&Silva, a Nutrends (suplementos alimentares) e a Cardiocenter (clínica de exames cardiológicos) também deixaram de patrocinar o time mineiro. A Kanxa, fornecedora de material esportivo do Boa, ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.

A Magsul é a quarta empresa a se manifestar de forma contrária à chegada de Bruno. Na noite do último sábado, a Nutrends Nutriton já havia anunciado o rompimento da parceria com o Boa. A Cardiocenter Varginha publicou em sua página no Facebook que não quer mais que sua marca seja exposta no site oficial do clube. Já a Kanxa, fornecedora de material esportivo, fará uma reunião para avaliar se continuará apoiando o time.