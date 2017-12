Paul 'Drogba' e 'Joanne' Mata são alvos de pegadinhas de companheiros do United

Em vídeo publicado nesta sexta-feira pelo principal patrocinador do Manchester United, os jogadores Ashley Young e Jesse Lingard, ao lado de Saam, um torcedor norte-americano do clube, armaram duas pegadinhas com os companheiros Paul Pogba e Juan Mata. Durante toda atração falsafa, os três tinham microfones ligados a pontos eletrônicos nos atores que se passavam pelo apresentador, produtora e equipe técnica.

Entre um das brincadeiras, a produtora do programa finge estar a fim de Pogba, o elogiando e até dizendo que "os homens franceses são os melhores". Logo depois, o apresentador mostra que está com a garganta seca, então toma água e faz até um gargarejo, para espanto do jogador.

Por fim, quando finalmente vai apresentar o convidado do programa, dispara: "Aqui é Mark Kowalski e estou hoje conversando com o jogador mais caro do mundo, Paul Drogba". Assim que ouve o erro, o Pogba não controla o riso e começa a gargalhar e bater palma.

Juan Mata, por outro lado, ficou menos animado quando ouviu "Joanne Mata", mas depois entrou na brincadeira quando o âncora começou a distribuir "high five" com todos no estúdio.

Ao final, foi pedido aos dois jogadores que vestissem fantasias para uma competição de dança. Pogba se recusou a vestir uma roupa de galinha, mas aceitou ficar com uns pompons de líder de torcida. Já Mata, entrou na roupa de uma bola de futebol e começou a arriscar uns passos, até que Lingard e Young entraram e revelaram toda a brincadeira.