Paulinho é declarado culpado após propaganda de site de apostas com atriz pornô

E a polêmica envolvendo Paulinho e a propaganda em que aparece ao lado de uma atriz pornô promovendo um site de apostas continua rendendo na China. Após realizar investigações, as autoridades locais trataram o jogador do Guangzhou Evergrande e da seleção brasileira como culpado e pediram que ele encerre atividades comerciais com a empresa Letou imediatamente para evitar novos problemas.

"Após a investigação, chegou-se à conclusão de que foi uma decisão do próprio jogador e que o clube não foi reportado. O Guangzhou Evergrande criticou Paulinho e pediu-lhe para encerrar as atividades comerciais com a empresa de apostas imediatamente, a fim de encerrar quaisquer atividades semelhantes no futuro", disse um comunicado emitido pelo clube treinado por Luis Felipe Scolari.

Toda a polêmica começou porque tanto pornografia quanto apostas são proibidos na China e, na última semana, alguns veículos de imprensa veicularam uma informação de que ele poderia até mesmo ser deportado, o que foi desmentido pela assessoria de imprensa do atleta.