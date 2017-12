Paulinho herda armário de Neymar no Barça, perto de Rafinha, Arda e Messi

No campo, Paulinho com certeza não será o substituto de Neymar no Barcelona. No entanto, o meio-campista já assumiu o posto do ex-camisa 11 em outro lugar.

Apresentado no Camp Nou nesta quinta-feira, 17, Paulinho herdou o armário de Neymar nos vestiários do estádio barcelonista. Além do atual atacante do Paris Saint-Germain, o mesmo local já foi usado outras lendas do clube, como Ronaldo, Juan Roman Riquelme, Eric Abidal e Giovanni van Bronckhorst.

O local que Paulinho ocupará no vestiário é próximo ao de Arda Turan e Mascherano, do lado esquerdo, e vizinho ao de Rafinha, André Gomes e Lionel Messi, à direita.

Considerado a pior contratação da história do Tottenham, Paulinho acertou com o Guangzhou Evergrande, em 2015. Na atual janela de transferências, o Barcelona contratou o brasileiro após pagar a multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 150 milhões). Muito devido à passagem dele pela Inglaterra, a chegada do ex-corintiano não foi tão bem recebida assim na Catalunha.

Por esse valor, Paulinho se tornou a quarta aquisição mais cara da história do Barcelona. Empatado com David Villa e Marc Overmars, ele ficou atrás somente de Zlatan Ibrahimovic, por 69,50 milhões de euros (R$ 260,67 milhões), Luis Suárez, de 81,72 milhões de euros (R$ 306,50 milhões), e Neymar, por 88,20 milhões de euros (R$ 330,81 milhões).