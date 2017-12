Paulinho marca na vitória do Barça e torcida vai às redes pedir perdão pelas críticas

A torcida do Barcelona foi à loucura com um gol do brasileiro Paulinho na vitória por 3 a 0 sobre o Leganés, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol - os outros dois gols foram anotados pelo uruguaio Luis Suárez. Mesmo não sendo titular (Paulinho entrou aos 13 minutos do segundo tempo, para substituir Iniesta), o jogador teve uma boa atuação e, aos poucos, vai caindo nas graças da torcida catalã.

Neste sábado, a empolgação foi tanta que vários torcedores foram ao Twitter para 'pedir desculpas' pelas críticas na época da contratação do brasileiro - Paulinho chegou do Guangzhou Evergrande, da China, por 40 milhões de euros. "Perdoe-nos Paulinho, nós não te merecemos", tuitou um torcedor. "Fui muito injusto com Paulinho", reconheceu outro.

Outros aproveitaram para fazer brincadeiras e montagens - como uma imagem de Paulinho recebendo a Bola de Ouro da Fifa.

Veja alguns dos tuítes:

Jornada 12 y Paulinho lleva más goles que Cristiano, Benzema y Bale, juntos!!#DatosQueDuelen pic.twitter.com/awQnOumbfg — BerjaBlaugrana (@BerjaBlaugrana) 18 de novembro de 2017

Con un buen Marketing esto.se hace realidad pic.twitter.com/h6BTsu1uaD — Suarezismo (@Mister_cule) 18 de novembro de 2017