Fanático assumido de Ronaldinho Gaúcho, o meia-atacante Paulo Dybala, da Juventus, publicou, nesta quarta-feira, 16, mais uma foto provando sua idolatria pelo brasileiro.

Através do Instagram Stories, o argentino exibiu uma camisa do Atlético-MG, do modelo usado na conquista da Copa Libertadores de 2013, com o nome e o número do R10. Além disso, Dybala escreveu: "Ronaldinho, assina para mim?"

Em entrevista à revista oficial da Uefa, em abril deste ano, durante a disputa das semifinais da Liga dos Campeões 2016/17, contra o Mônaco, Dybala contou que a única camisa que gostaria de ter era justamente a de Ronaldinho.

"Uma vez, (Gennaro) Gattuso me prometeu que iria ligar pedindo a ele uma camisa para mim, mas não aconteceu", contou o argentino, que trabalhou com o defensor italiano no Palermo, em 2013.

E adicionou: "Na adolescência, Ronaldinho era um dos meus jogadores preferidos, e a imagem que ficou dele é que é possível divertir-se e jogar com um sorriso no rosto".

Para Dybala, a alegria demonstrada pelo brasileiro talvez seja a grande diferença entre o futebol sul-americano e o europeu. "Por vezes, os treinadores e jogadores europeus não olham para o futebol da mesma forma que os sul-americanos. Nós nos divertimos jogando, rimos muito e dançamos, entre outras coisas. Procuro sempre me divertir e desfrutar do que estou fazendo em campo. É essa a minha mentalidade", completou.