Nobre e Mattos ganham processo contra repórter por áudio furioso

O ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, e o atual diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, venceram causa na Justiça que moviam contra o jornalista Felippe Facincani, atualmente no FOX Sports, por gravação em que são ofendidos pelo repórter.

Como reparação pelo que disse em áudio enviado a um grupo no WhatsApp, e que acabou viralizando para outros usuários do aplicativo, o comentarista terá que pagar R$ 10 mil à Instituição Brasil Solidário, que realiza projetos educacionais em escolas públicas. O pagamento deverá ser feito em 20 parcelas iguais de R$ 500.00, sendo quitado em janeiro de 2019.

Felippe Facincani já efetuou cinco depósitos na conta do instituto. O jornalista também teve que apresentar em duas contas nas redes sociais um texto pré-determinado pelos advogados em que pede perdão pelo ocorrido.

O áudio foi gravado em março do ano passado, logo após a derrota do alviverde para o Água Santa por 4 a 1, válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista de 2016. Na mensagem, Facincani, que é palmeirense, critica o técnico Cuca, o elenco do Palmeiras, o diretor de futebol do clube e o ex-presidente. Em certo momento, diz que Nobre é burro por "entregar 200 milhões na mão do Alexandre Mattos para ser roubado" e que os dois "deveriam ser internados numa suruba eterna para sair do futebol".

Confira o áudio que iniciou o processo e transcrição a seguir (contém palavrões):

"Eu vou pedir perdão às moças desse grupo, Bruna Moraes e Betinha Romero, porque vou precisar desabafar com um pouco mais de afinco.

Vai tomar no meio do orifício central do ânus, verdadeiramente conhecido como c*, Palmeiras.

Impressionante a capacidade que esse time tem para ser humilhado, e dessa vez eu falo seguramente - deixei meu comentário na Rádio Bandeirantes, isso está registrado nacionalmente na história do rádio: o Palmeiras deu o maior vexame de sua história, e não vai ter um vexame pior do que esse. Ser rebaixado pra segunda divisão do Campeonato Paulista não vai ser pior do que ser humilhado, execrado, ser pisoteado, ter a história cuspida e escarrada por um time de várzea. O tal do Água Santa é um time de várzea, literalmente de várzea. O Água Santa não existia na cenário do mundo até de 2002, era um time varzeano, um time que disputava 'Desafio ao Galo', Copa Cinar, Copa Kaiser, troféu do bairro do PCC. O Palmeiras perdeu pra um time de várzea.

Aliás, perder não. Perder é de 1x0. O Palmeiras foi humilhado. O Palmeiras teve a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras denegrida. O estatuto do Palmeiras - sei lá, qualquer coisa que nós podemos dizer assim, aquelas leis internas lá - tô tão p*** que até esqueci o nome. A constituição do Conselho Deliberativo do Palmeiras foi rasgada. O Palmeiras tem que nascer de novo com outro nome. Acabou, acabou.

Aí vem o Cuca com essa história dele, esse idiota, esse filho da p***, desse bruxo com essa história de "santo, porque Jesus". Jesus não ajuda se você não treina, se seu time é uma m****, nem Jesus dá jeito. Jesus tem que se preocupar com outros problemas do mundo. Jesus tem que se preocupar com a paz mundial, não se preocupar com essa m**** chamada Palmeiras. Isso não tem que ser preocupação de Nossa Senhora do Brasil, a qual o Cuca leva no peito. O Cuca acha que a Nossa Senhora dá jeito no Palmeiras. Esse cara está de brincadeira.

Aí ele fez o time entrar abraçado porque, "não, se vocês entrarem abraçados hoje vai mostrar que o tem união, que o time joga bola". Vai pra p*** que pariu, Cuca. Vai te catar. Você e esse time horroroso. Vai te catar você e o Robinho, o Arouca, esse filha da p*** desse Thiago Santos, esse Roger Carvalho, essa vergonha. O cara tava na Segunda Divisão, na Série B. O time é a pior defesa do ano em 2015 e contrata um zagueiro da Série B. Vai ganhar o quê? Vai tomar no c*. O Edu Dracena. O Edu Dracena é o menos culpado, ele é um coitado, ele é gente boa e está velho, não pode jogar em um time sem volante. O resto tem que se f****.

Esse Erik: 13 milhões em um filha da p***, em um idiota, esse magrelo burro. Esse jogador fominha é um idiota, o cara não sabe que tem um jogador do lado dele e não toca a bola pra ninguém. 13 milhões em um jogador do Goiás. 13 milhões em um jogador do Goiás. Nem o Real Madrid pagaria 13 milhões no Cristiano Ronaldo se ele estivesse no Goiás, o que é isso?

Esse Alexandre Mattos, esse filho da p*** desse engomado, com aquela bicha daquele presidente que tem um porco rosa na mesa. Esses dois têm que se comer; eles têm que ser internados numa suruba eterna; têm que ficar um comendo o outro a vida inteira pra acabar, sair do futebol. Pelo amor de Deus, Paulo Nobre, você deu 200 milhões pro Palmeiras, na mão do Alexandre Mattos pra roubarem você. Você é muito burro, Paulo Nobre. Você é a escória da presidência do Palmeiras. Você e o Belluzo, vocês são tudo farinha do mesmo saco. Vocês não montaram planejamento, vocês não sabem nada de futebol. O Palmeiras acabou. O Palmeiras tem que nascer de novo com outro nome, essa é a solução. Obrigado a todos, e, por último, vai tomar no c*, Palmeiras."