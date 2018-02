Paysandu brinca com torcida e anuncia Ronaldinho Gaúcho no elenco; veja

Já pensou em pesquisar notícias sobre o seu clube e ver ele anunciando a chegada de Ronaldinho Gaúcho? Isso aconteceu com os torcedores no Paysandu nesta terça-feira, mas tudo não passou de uma brincadeira do clube.

+ Garota de 9 anos compõe música para o Corinthians e viraliza nas redes

+ Palmeiras faz desafio: Você sabe a escalação do time que faturou o hexa brasileiro?

+ Torcedor chama Douglas de gordo e ele responde: 'Sua mãe já me viu sem roupa'

"Olha a alegria do Ronaldinho aceitando o convite pra jogar no Maior da Amazônia", escreveu o Paysandu ao publicar uma foto do jogador com a camisa do clube em seu perfil oficial no Twitter.

Nos comentários, a torcida foi à loucura. "Pelo amor de Deus sejamos mais claros, o que realmente vai acontecer entre Paysandu e Ronaldinho Gaúcho", "para de iludir a gente", "seria um sonho?", "verdade ou mentira?", escreveram os internautas.

Para quem ainda está em dúvida, a verdade é que Ronaldinho é sócio de uma empresa de energéticos que patrocina o clube e estava apenas promovendo uma ação. Uma pena, não é mesmo?

Confira o post original e a repercussão:

Pelo amor de Deus sejamos mais claros, o que realmente vai acontecer entre Paysandu e Ronaldinho Gaúcho — Luciana Santos (@LucianaAbaete) 20 de fevereiro de 2018

Pegadinha do malandro! — Fabiola Almeida (@fabiola_pavao) 20 de fevereiro de 2018

para de iludir a gente mizera — breno (@meufiquecachaca) 20 de fevereiro de 2018