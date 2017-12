Paz no futebol: clubes cariocas fazem campanha contra violência

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) e os clubes cariocas lançaram na última quinta-feira campanha para pedir paz entre as torcidas. "Vamos ser adversários, mas não rivais. Não há inimigo em campo e nem fora dele. Torçam, não briguem! Somos Vasco! Somos Flamengo! Somos do mesmo lado: o da paz! O maior premiado é você, torcedor! Futebol e violência não combinam. Futebol e estádio sem torcida, menos ainda. Vamos torcer e amar nossos clubes! Vamos torcer na paz!", publicou a Federação em seu site.

A Ferj criou até uma música para divulgar a paz entre as torcidas de Flamengo e Vasco. Os quatro clubes que irão disputar as semifinais da Taça Guanabara aderiram a campanha publicando em suas redes sociais mensagens contra a violência. O Flamengo propôs aos seus torcedores vestir a camisa rubro-negra e tirar uma foto com torcedores de outros clubes. A semifinal contra o Vasco irá acontecer em Volta Redonda, com o estádio tendo as duas torcidas. Liminar que impedia a divisão entre eles foi suspensa e flamenguistas e vascaínos poderão ver juntos o clássico.

A missão é a seguinte: vista o Manto e tire uma foto com um amigo vascaíno, botafoguense, tricolor... poste com #PazNoFutebol e nos mencione — Flamengo (@Flamengo) 23 de fevereiro de 2017

Sábado é dia de Clássico dos Milhões! Sábado é dia de paz nos estádios! #PazNosEstádios pic.twitter.com/IZhp0N0FE6 — Vasco da Gama (@vascodagama) 23 de fevereiro de 2017