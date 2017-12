Paz selada? Neymar diz que 'está tudo certo' entre ele e Cavani: 'Inventam histórias'

Ao que parece, uma das grandes novelas do esporte nos últimos dias teve um ponto final nesta quarta-feira. Logo após a vitória do Paris Saint-Germain para cima do Bayern de Munique por 3 a 0, Neymar desmentiu que exista um clima ruim entre ele e Cavani após a polêmica criada em uma cobrança de pênalti no Campeonato Francês.

"Inventam muitas histórias, falam demais. Tentam entrar no nosso vestiário, acabam falando demais. Está tudo certo", disse ele, durante rápida passagem pela zona mista.

Durante a semana, muito se especulou que o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, teria oferecido dinheiro a Cavani para que ele deixasse Neymar bater os pênaltis para a equipe. Outro fato comentado foi a ausência do uruguaio na festa de aniversário de Thiago Silva.