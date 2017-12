Pé quente? Astro de Hollywood visita instalações do Real Madrid antes de final

O ator americano Richard Gere visitou nesta quarta-feira o Santiago Bernabéu e, após uma visita pelas instalações do estádio, tirou fotos com as 11 taças dos títulos da Liga dos Campeões conquistadas pelo Real Madrid. Gere, que está na capital da Espanha apresentando seu último filme, "Norman: Confie em Mim", foi acompanhado durante a visita pela esposa, a ativista Alejandra Silva.

O filme tem uma face solidária, já que o arrecadado com a venda de ingressos para a pré-estreia desta noite em Madri é destinado à Fundación Juegaterapia, que ajuda meninos com câncer, e a Fundación ICT, que promove os direitos humanos no Tibete.

Além de conhecer a sala de troféus, o ator percorreu as novas instalações do Santiago Bernabéu como o vestiário e o campo, informou o Real Madrid em seu site oficial. Há um ano, Gere viajou no avião do Real Madrid a Milão, onde o time espanhol disputaria a decisão da Liga dos Campeões. O famoso ator posou na época com Gareth Bale, Luka Modric, Keylor Navas, Lucas Vázquez e Mateo Kovacic.