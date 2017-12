Pela Copa Rio, Palmeiras estuda colocar estrela vermelha na camisa

Em homenagem à conquista da Copa Rio, em 1951, o Palmeiras estuda adicionar uma estrela vermelha acima do escudo no uniforme. Em 2014, a Fifa confirmou que o título era de caráter global, fazendo do alviverde o primeiro campeão mundial de clubes do futebol.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a adição da estrela por essa conquista está prevista no estatuto do palmeirense desde a década de 1950, mas foi usada apenas uma vez, entre 1989 e 1990. Maurício Galiotte, empossado há menos de uma semana como novo presidente do clube, estuda homenagear o título mundial já na próxima temporada.