Pela inclusão no esporte, Manchester United faz parceria com ONG gay

Para ajudar a desenvolver ações de inclusão no esporte - e o potencial que ele tem de influenciar a sociedade - o Manchester United anunciou que fechou uma parceria com a ONG Stonewall. Bastante conhecida no Reino Unido, a ONG defende direitos de gays, lésbicas e transgêneros.

A parceria foi denominada TeamPride (Time do Orgulho) e envolve até mesmo o empréstimo do histórico estádio do Manchester, Old Trafford, para a realização de uma conferência da Stonewall, a Rainbow Laces (Laços do Arco-Íris), onde o público pode assistir a workshops e palestras sobre inclusão e discriminação e também sobre como favorecer a participação da comunidade LGBT no esporte. O clube também vai trabalhar ao lado da organização no exame de melhores práticas e formas em que a inclusão e igualdade pode ser melhorada no futebol.

"Com 659 milhões de seguidores em todo o mundo, precisamos mostrar apoio e reconhecimento a todo mundo que ama esportes", afirmou Richard Arnold, diretor de Administração do Manchester United Group. Já Ruth Hunt, CEO da Stonewall, diz que outros clubes agora serão procurados para se juntar à iniciativa.