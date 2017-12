Pelada da Fifa reúne Maradona, Ronaldinho e outras lendas do futebol

Todos os anos a Fifa faz um jogo comemorativo para colocar um ponto final na temporada de uma maneira animada. Mas a festa da firma deste ano foi uma pelada pra lá de especial, que contou com a presença de alguns dos maiores craques da história do futebol.

Maradona foi um dos destaques do jogo, que reuniu ainda os pentacampeões Cafu e Ronaldinho Gaúcho, além do colombiano Valderrama e o próprio presidente da Fifa, Gianni Infantino. O árbitro da partida foi o italiano Pierluigi Collina, eleito o melhor de todos os tempos pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS - na sigla em inglês).

A pelada aconteceu nesta quarta-feira, no Bahrein, onde a Fifa se reúne desde o início da semana para debater temas importantes, como mudanças no critério de escolha do melhor jogador do mundo e novas candidaturas de países que queiram sediar a Copa do Mundo de 2026.