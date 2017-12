Pelé aprova 'nova' seleção brasileira: 'Segue o estilo do Tite'

O Rei do Futebol aprovou a 'nova' seleção brasileira, que venceu seis jogos sob o comando do técnico Tite e praticamente garantiu um lugar na Copa do Rússia. Pelé elogiou o jogo coletivo e sugeriu que o Brasil deixou para trás a dependência que a seleção tinha em relação a algum jogador em tempos anteriores - Neymar entre eles.

"Hoje pegamos qualquer seleção do mundo e vemos eles jogarem bem, e isso acontece por causa da coletividade. E isso segue o estilo do Tite", comentou o ex-jogador. Hoje em nossa seleção percebemos que ninguém é melhor que ninguém, o que é muito importante", disse o Rei do futebol ao site do Estadão.

A vitória da seleção brasileira sobre o Peru selou a classificação para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Com 27 pontos, o Brasil está a apenas um de garantir sua presença no próximo Mundial, segundo projeções do próprio grupo de jogadores.