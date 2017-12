Pelé encerra briga com o Santos e volta a aparecer no Twitter do clube

Depois de três anos de brigas na Justiça, o Santos Futebol Clube e a Sports 10, empresa detentora da marca Pelé, fizeram um acordo e o Rei do Futebol pôde, novamente, aparecer no Twitter oficial do Peixe.

Pelé está em um vídeo onde convida os simpatizantes do clube a visitarem o Memorial das Conquistas, museu mantido pelo clube e onde estão os grandes feitos do alvinegro.

Desde 2014, o Santos e a empresa de Pelé entraram numa briga judicial por conta do não cumprimento de um contrato que o clube tinha com seu maior ídolo. Naquele ano, Pelé tinha feito sua última aparição na Vila Belmiro, em um evento da Unicef.

Desde então, o Santos entrou em litígio com a Sport 10 devido ao não cumprimento do contrato que tinha com o Rei do Futebol - um pagamento de 500 mil dólares anuais a Pelé, de forma vitalícia. O clube e Pelé acabaram fazendo um acordo e o Santos pagou o que devia.

Asssista ao video: