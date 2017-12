Pelé explica ausência na Rio-2016, 'medo de adoecer', e vê futebol 'dando tristeza'

Pelé enfim revelou o motivo de não ter sido visto durante toda a cerimônia da Olimpíada Rio-2016. Com sua presença esperada inclusive para acender a pira olímpica - o fundista Vanderlei Cordeiro de Lima quem iniciou os Jogos -, o rei do futebol explicou a sua ausência em entrevista onde falou de diversos temas, como futebol, legado dos Jogos Olímpicos, política e o medo de ficar doente.

Falando à revista Veja, o maior jogador de futebol de todos os tempos revelou viver um momento de 'abatimento' com a própria saúde, que inclusive o fez perder o maior evento esportivo do mundo, a Olimpíada. "Eu estava contundido, me recuperando, por isso não participei da cerimônia", explicou Pelé, sem dar maiores detalhes.

Ele revelou, no entanto, que não tem medo da morte, mas sim de viver uma piora na sua saúde. "Fiquei abatido psicologicamente porque toda vez que começava a melhorar me acontecia algo", contou, ao falar sobre as seguidas cirurgias que teve nos últimos anos, minimizando a própria declaração em seguida. "Tenho medo de ficar doente. Mas de algo específico, não tenho. Minha família é católica, e sempre tivemos a orientação de que quando se está com Deus e Cristo, não é preciso ter medo. No dia em que eu morrer, será porque Cristo chamou".

Com a língua afiada, o Rei do futebol não poupou palavras ao falar sobre o momento do Brasil. "Não dá pra culpar uma única pessoa. A culpa geral foi dessa gestão do PT, o PT que deixou o país nessa situação", bradou.

O rei revelou que ainda assiste futebol, mas restringe sua atenção apenas aos campeonatos Inglês e Espanhol, e aos jogos do Santos. "Nosso futebol no Brasil dá tristeza. Em alguns campeonatos falta muita qualidade", avaliou, elogiando o Barcelona e apostando em Neymar como número 1 do mundo no futuro. "Tem futebol para isso", projetou. "Sair do Brasil foi bom para ele, aqui não tinha concorrência. Evoluiu muito bem e, mesmo assim, de vez em quando fica no banco".