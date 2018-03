Pelé recebe prêmio de 'cidadão global' e volta a usar andador

Pelé recebeu o prêmio de "cidadão global" nesta quarta-feira, durante o Fórum Econômico Mundial, realizado em São Paulo. O "Rei de futebol" chegou ao evento usando um andador.

Ao lado do presidente Michel Temer, do governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Doria, Pelé foi homenageado. "Você é o símbolo do fair play. Um atleta que durante toda a carreira promoveu a paz. É uma honra receber nesse encontro o atleta do século", disse João Doria ao pedir uma salva de palmas para o ex-jogador.

Aos 77 anos e depois de passar por suas cirurgias, Pelé relembra os momentos de dificuldades, exalta a premiação e até brinca: "Quero agradecer a Deus por fazer com que isso tenha sido possível. Como vocês devem saber, tive duas cirurgias na cabeça do fêmur que me deixaram fora de jogo quase dois anos. Ainda não estou bem para jogar (risos), mas eu estar presente hoje talvez seja muito importante para mim."

Vale lembrar que Pelé também precisou do auxílio de um andador em janeiro, durante a apresentação do Campeonato Carioca. Já no sorteio de grupos da Copa do Mundo, ele precisou de uma cadeira de rodas.