Pelé revela em entrevista que não pretendia jogar a Copa de 1970

O Rei do Futebol Pelé disse, em entrevista a um canal de TV, que não fazia parte de seus planos ter jogado a Copa do Mundo de 1970, no México, na seleção brasileira que faria história e conquistaria o tricampeonato mundial.

Em conversa com o SporTV, Pelé revelou que o fracasso do Brasil na Copa anterior, em 1966, na Inglaterra, foi fundamental para que ele repensasse a decisão de jogar a copa seguinte. Em 66, Pelé se machucou no joelho direito após uma dividida com o zagueiro Morais, na derrota da seleção por 3 a 1 diante de Portugal, em partida que causou a eliminação brasileira.

+ Torcida do Corinthians comemora chegada de Vital e vascaínos lamentam

+ Irmão de Ronaldinho Gaúcho confirma que craque se aposentou de jogos oficiais

+ Neymar lança 3ª edição do seu torneio amador, agora com categoria feminina

"Foi uma decepção, uma coisa triste. Tinha sido campeão em 58 e em 62. Em 66, seria a minha despedida. Eu ia me despedir… Aliás, ganhamos em 70 porque eu queria ter me despedido como campeão (em 1966) e não deu, porque me machuquei", afirmou Pelé, que também disse poder ter participado de mais uma copa - na Alemanha, em 1974. Ele só não o fez porque queria dar adeus aos mundiais com a taça nas mãos.

"Queriam que eu jogasse em 74 também, mas disse que não. Deus já foi muito bom comigo ao me deixar me despedir como campeão", disse Pelé, que também havia se lesionado no mundial de 1962, no Chile.

Durante os próximos três anos, Pelé vai ser embaixador do Campeonato Carioca. O Rei do Futebol apareceu na cerimônia de lançamento da competição usando um andador, após duas cirurgias no quadril, mas mostrou otimismo com a saúde e com a seleção brasileira na Copa da Rússia.