Pelé revela que Maradona ficou com 'ciuminho' após elogios a Messi

Em entrevista ao programa "Esporte Espetacular", da TV Globo, exibida neste domingo, 21, Pelé revelou que Diego Maradona ficou com ciúmes de seus elogios a Lionel Messi. O encontro entre ambos aconteceu no sorteio dos grupos da Copa do Mundo, em Moscou, em dezembro.

À ocasião, os dois tiraram fotos juntos, ao lado ainda de outras personalidades, como Ronaldo, Lothar Matthäus, Gianni Infantino e Vladmir Putin. Em uma delas, o argentino aparece dando um beijo no brasileiro. Segundo o Rei do Futebol, foi ali que ele admitiu seu ciúmes.

"Parece que ele ficou chateado porque falei do Messi, aquele ciuminho", disse Pelé. "Não sabia que estaríamos juntos no sorteio, nos encontramos ali no coquetel com os jogadores. Ele perguntou: 'Você não me ama? Não gosta de mim?'. Eu falei: Não, Maradona, fizeram uma pergunta e me perguntaram quem era o melhor jogando agora. Se fosse na sua época, eu falava que era você."

"Aí ele veio me beijar e falei: 'Na boca, não' [risadas]. Ele estava um pouco chateado porque falei do Messi", completou.

Assim como à época, Pelé reforça que, entre as principais estrelas do futebol atual, prefere o argentino. "Eu ainda ficaria com Messi. Fazer gol é importante, sem dúvida nenhuma, mas, se não tiver quem prepara, a bola não chega lá. Para o meu time, preferiria o Messi", declarou.

"Eu podia ter dito que o melhor jogador do mundo hoje era o Neymar. Mas o Messi está aí há quinze anos. O Neymar está começando agora, tem futuro, pode ser o melhor do mundo", encerrou.