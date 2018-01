Pelé tuíta sobre Coutinho no Barça e pede o meia na Copa: 'Brasil precisa de você'

A chegada de Philipppe Coutinho no Barcelona é um dos assuntos mais comentados no futebol. O meia foi anunciado pelo clube neste sábado e se tornou a segunda transferência mais cara da história, cerca de R$ 633 milhões.

Entre os comentários sobre a chegada do jogador, Pelé é quem se destaca nesta segunda-feira. O Rei do Futebol usou o seu perfil oficial no twitter para deixar uma mensagem ao brasileiro: "Eu espero que essa transferência seja boa para você, Philippe. O Brasil precisa de você na Copa do Mundo!", escreveu.

Veja o post original:

I hope this transfer works out well for you, @Phil_Coutinho. Brazil needs you at your best for the World Cup! // Eu espero que essa transferência seja boa para você, Philippe. O Brasil precisa de você na Copa do Mundo! https://t.co/UKYePtAkcd — Pelé (@Pele) 8 de janeiro de 2018