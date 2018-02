Pelé vê Neymar, 'melhor do mundo', pronto para liderar a seleção na Copa

Quer uma boa notícia? Boa é pouco. Ótima. Como se não bastasse ouvir da boca do Pelé que a seleção brasileira é uma das favoritas para a conquista da Copa do Mundo o Rei também afirmou que Neymar é tecnicamente o melhor jogador do mundo. "Estou absolutamente certo disso", afirmou.

Em entrevista à FIFA, o Rei elogiou o trabalho de Tite e o equilíbrio do time como um todo. "O importante é que a Seleção está bem organizada, em conjunto, porque já não tem três ou quatro jogadores excelentes por posição. Algo parecido acontece com a Alemanha, onde se prioriza mais o conjunto", analisou.

Com a competição entre seleções se aproximando os ânimos para a conquista do tão esperado hexacampeonato também tem crescido. Campeão dos Mundiais de 1958, 1962 e 1970, Pelé considera que Neymar está pronto para comandar a seleção na Copa. Para ele, o atacante do Paris Saint-Germain altera seu posicionamento em campo pela seleção, o que aumenta ainda mais sua importância no time.

"Neymar mudou a forma como ele joga com a seleção nacional. Ele teve que mudar. No lado do clube, ele estava jogando como um atacante do lado esquerdo, enquanto que para o Brasil, ele jogava mais centralmente, como um camisa 10 mais tradicional. Isso é difícil, mas ele conseguiu adaptar seu jogo", disse.

Ainda, questionado sobre as seleções favoritas para a conquista do título, Pelé aponta Alemanha, Argentina e até mesmo os donos da casa, a Rússia, como seleções capazes de vencer, ao lado, é claro, do Brasil. No entanto, para ele, o segredo de se dar bem é o tempo de preparação.