Pelo celular, Messi inclui Neymar na comemoração da vitória do Barça sobre o Real

Mesmo sem jogar o clássico, Neymar participou da comemoração do Barcelona nos vestiários do Santiago Bernabéu após a vitória por 3 a 2 sobre o Real Madrid, no domingo. Após a reunião para a foto, Lionel Messi ergueu um celular com a imagem do craque brasileiro para integrá-lo à celebração.

Não é possível ver se Messi estava com uma foto de Neymar ou se estava em uma espécie de chamada de vídeo. A foto foi publicada nas redes sociais pelo meia Carles Aleña e também pelos perfis oficiais do clube catalão.

NEYMAR COMEMORA EM CASA

Em sua conta no Instagram, o brasileiro mostrou que acompanhou a partida em sua casa. Logo após o gol de Messi, no último lance do segundo tempo, Neymar mostrou toda a torcida que estava com ele, entre amigos e familiares, e gritou: "Vamos, c*****o!"