R$ 30 milhões: Pelo Palmeiras, Crefisa pagou '2 Corinthians' só em impostos

Com a contratação de Deyverson, junto ao Alavés, na última semana, a Crefisa chegou a R$ 120 milhões investidos no Palmeiras apenas na temporada 2017. Com esse montante, a patrocinadora alviverde chegou a um saldo de RS$ 30 milhões pagos somente em impostos, conforme informações publicadas pelo ESPN.com.br.

Segundo a matéria, esse montante é relativo taxas por transações com moeda estrangeira, o euro e o dólar, usado nas negociações.

Somente o valor de tributos seria o dobro do investido pelo Corinthians para a montagem do elenco deste ano. Por exemplo, Jô, Jadson, Fagner, Gabriel e Cássio chegaram ao clube de maneira gratuita; mesmo caso dos destaques Maycon e Guilherme Arana, revelados nas categorias de base do Parque São Jorge.

Os únicos titulares que foram contratados pela diretoria foram Rodriguinho, que custou R$ 5 milhões, em 2013; Fabián Balbuena, que chegou por R$ 5 milhões em 2016; e Romero, R$ 6,5 milhões, em 2014. Estas quantias, inclusive, foram pagas por investidores.

Entre os nomes trazidos pela Crefisa neste ano estão o zagueiro Juninho, por 3 milhões de euros (R$ 11 milhões), do Coritiba; Fabiano, do Cruzeiro, por 2 milhões de euros (R$ 8 milhões); Alejandro Guerra e Miguel Borja, por US$ 13,5 milhões (R$ 44 milhões), com o Atlético Nacional; Luan, do Vasco, por 3 milhões de euros (R$ 11 milhões); Bruno Henrique, do Palermo, por 3,5 milhões de euros (R$ 13 milhões); além dos 50% de Dudu, por 7 milhões de euros (R$ 14 milhões), com o Dínamo de Kiev.