Pelos 103 anos do Palmeiras, faculdade de Leila expõe troféu do Mundial

A partir desta quinta-feira, 22, a Faculdade das Américas (FAM), controlada por Leila Pereira, exibirá os principais troféus da história do Palmeiras.

Com o tema "Nascemos campeões - Arrancada Heroica 1942", lembrando o ano em que o clube mudou de Palestra Itália para Palmeiras, o evento é parte da comemoração dos 103 anos do clube.

Entre as peças que serão expostas estão a do Campeonato Brasileiro de 2016, Copa Libertadores de 1999, Copa Mercosul de 1998 e também da Copa Rio de 1951.

A ação gratuita acontecerá até o próximo sábado, 26, data da fundação do clube, na unidade da FAM na Rua Augusta, na região central de São Paulo.

A FAM, assim como a Crefisa, é uma das patrocinadoras do clube e também é presidida por Leila Pereira. Agora também conselheira do clube, ela, através de suas empresas, é quem mais tem investido no Palmeiras nos últimos anos.