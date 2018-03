Pensou que o PSG iria ganhar? Torcida exalta vitória do Real Madrid

O Real Madrid conseguiu impor sua qualidade técnica sobre o Paris Saint-Germain ao vencer por 2 a 1 nesta terça-feira e eliminar o adversário da Liga dos Campeões. Sem Neymmar, a equipe de Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva lutou, mas não teve inspiração para se impor e garantir o resultado positivo na partida.

Nas redes, a torcida exaltou a vitória do Real Madrid e fez piadas com a eliminação do Paris Saint-Germain. "Pensou que o PSG iria ganhar?", questionaram alguns dos fãs no Twitter.

Além das brincadeiras com o clube, o próprio Neymar foi alvo dos torcedores. "O Neymar fez uma falta enorme. No jogo passado também. A diferença é que último ele estava jogando e nesse não", "Neymar sempre consegue fugir dos vexames, incrível", comentaram.

Veja a repercussão:

Então esse é o poderoso PSG, que iria dominar a Europa, ganhar tudo e massacrar o Real Madrid?!?! Entendi...#ChampionsLeague pic.twitter.com/dc3hihemTG — Davi Pessoa (@DaviMPessoa) 6 de março de 2018

"O Neymar fez uma falta enoooooorme" No jogo passado também. A diferença é que último ele tava jogando, nesse não. #ChampionsLeague — ??lily; HopeWorld (@_Snowli) 6 de março de 2018

Se tava difícil com o Neymar imagina sem hein PSG?! ?? #ChampionsLeague — la colorada (@biancafilizola) 6 de março de 2018

"se o neymar estivesse jogando o psg tava ganhando de uns 4x0" #ChampionsLeague pic.twitter.com/eVhpalHags — drine •want you back (@safetyairwin) 6 de março de 2018