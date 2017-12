Penta! CR7 ganha quinta Bola de Ouro e diz que quer outro filho; veja reações

Ele é pentacampeão: Cristiano Ronaldo, a lenda CR7, levou outra Bola de Ouro, prêmio conferido anualmente pela revista francesa France Football e agora tem cinco, igualando o argentino Lionel Messi no total de premiações.

As redes sociais foram à loucura, especialmente depois que a noiva do ídolo, a modelo Georgina Rodríguez, subiu ao palco na premiação e os dois mostraram, juntos, uma roupinha de bebê com as cinco bolas de ouro estampadas.

+ Filho de CR7 estreia no Instagram com foto de Messi: 'Obrigado, meu ídolo'

+ Acabou! Relembre todos os Feras das rodadas do Brasileirão

+ De novo, STF confirma o Sport como único campeão brasileiro de 1987

Quando foi questionado pelo técnico de Portugal, Fernando Santos, sobre o que deseja de presente de Natal, o atacante brincou: "outro filho", deixando Georgina, que estava na plateia, sem jeito.

A primeira filha dos dois, Alana Martina, nasceu no dia 12 de novembro - e CR7 já tem outros três filhos (Cristiano Ronaldo Jr., Eva Maria e Mateo) - com mães não reveladas.

"Sinto-me muito feliz. É mais um grande momento na minha carreira e um troféu que ambiciono todos os anos. Foi um ano bom em termos coletivos e individuais, onde me sagrei o melhor marcador da Liga dos Campeões. Mas obviamente que os troféus ajudam na conquista destes prêmios", declarou CR7.

Acompanhe algumas reações ao "penta" de CR7 no Twitter:

CR7! ⚽️ Los 5 Balones de Oro del portugués... 10 años perteneciendo a la élite del futbol: ✅ 2008 ✅ 2013 ✅ 2014 ✅ 2016 ✅ 2017@Cristiano pic.twitter.com/Q2ESThnIhu — ANIBAL GALLARDO (@AnibalGallardO) 7 de dezembro de 2017