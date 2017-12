Pep Guardiola diz que City tem menos história que United e causa polêmica

Após dizer que sua carreira como treinador está próxima do fim, o treinador do Manchester City segue dando declarações polêmicas. Em entrevista ao jornal inglês The Sun, Guardiola enfatizou que o City não tem uma das camisas mais pesadas da Europa. "Não temos história como Barcelona, Bayern, Juventus ou até mesmo o Manchester United, não conquistamos tantos títulos como eles", disse.

Guardiola também falou sobre os próximos passos do City para crescer no cenário europeu, em busca de grandes conquistas. “Temos que estar na Liga dos Campeões em todas as temporadas, pelos próximos 10 anos”, enfatizou.