Pepe pode deixar Real após 10 anos por salário de R$ 4 milhões na China

Desde 2007 no Real Madrid, Pepe pode deixar o time espanhol após o fim do atual contrato, que se encerra em junho. Segundo a imprensa europeia, ele deve aceitar uma proposta do chinês Hebei Fortune, pela qual receberia R$ 4 milhões por mês.

Nascido em Maceió, o jogador naturalizado português atua na Europa desde 2001, tendo passagem pelo Marítimo e o Porto, ambos do país lusitano. O zagueiro participou de apenas 11 partidas na atual temporada devido a uma lesão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.