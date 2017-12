Perfil inglês faz paródia de 'Despacito' com nomes de jogadores de futebol

Desde que a música "Despacito" foi lançada, em janeiro deste ano, é impossível passar um dia sem ouvir pelo menos um pedacinho dela. Seja em rádios, em alto-falantes de carros e, principalmente, memes nas redes sociais, a todo momento somos atingidos por um "Des-pa-cito, Quiero desnudarte a besos despacito..."

Pois é, estamos aqui para te fazer cumprir a meta do dia e ouvi-la mais uma vez. Mas essa versão é voltada para os fãs de futebol, já que traz o nome de jogadores, treinadores e até de clubes no lugar da letra original. O vídeo foi publicado no perfil da Leisure League, entidade que organiza campeonatos amadores de futebol society com cinco ou seis jogadores baseada no Reino Unido.

Entre os homenageados estão Zito, ex-companheiro de Pelé, Bobby Moore, Andrea Pirlo, Luis Figo, Diego Costa, Jaime Carragher, Ter Stegen, Sergio Aguero, Vagner Love, Deco, Samuel Eto'o e todo o time da Inter de Milão e do Ludogorets, da Bulgária.

Para quem não conhece, o bigodudo citado no "Des" é o britânico Des Lynam, lendário apresentador programas esportivos de televisão e rádio com mais de 40 anos de carreira.