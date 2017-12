Período em que Pelé jogou no Cosmos vai ser mostrado em série de TV

Os anos em que o Rei do Futebol atuou pelo Cosmos, de Nova York, já no fim da carreira, no fim dos anos 1970, vão virar série de TV, gravada nos Estados Unidos por uma produtora de reality shows.

Segundo as informações da agência de notícias Reuters, a produtora, Bunim/Murray Productions, já está trabalhando com Pelé e seu agente Paul Kemsley no projeto, ainda sem título. A série será oferecida aos canais a cabo e plataformas de streaming.

Em fim de carreira, em 1975, Pelé se transferiu para o Cosmos, onde conquistou dois títulos nos Estados Unidos. Pelé fez o último jogo com o clube de Nova York foi em 1977, quando se aposentou.

O presidente-executivo da produtora, Gil Goldschein, disse que a personalidade de Pelé e sua brilhante carreira serão uma atração para os espectadores. "O talento de Pelé, a humildade e carisma o fazem um exemplo extraordinário, e esperamos que esta série tenha um apelo de massa global", diz.