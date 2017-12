Personagens de 'Star Wars' participam de rodada especial na Austrália

O novo filme da franquia Star Wars, 'O Último Jedi', chega aos cinemas mundialmente na próxima quarta-feira, mas os personagens já apareceram em estádios de futebol, na Austrália.

Uma interessante ação promocional envolvendo Darth Vader, os Stormtroopers e Kylo Ren, personagens de George Lucas, aconteceu antes de algumas partidas no Campeonato Australiano. A ação foi destaque no Twitter da Hyundai A-League, como é chamada a primeira divisão do país.

Os personagens deram o pontapé inicial em várias partidas da rodada, que ganhou até um apelido e uma hashtag especiais: #StarWarsRound (rodada Star Wars).

A franquia lançou ainda uma bola especial, com um desenho em referência ao robô BB-8. Os poucos exemplares que foram à venda se esgotaram em poucas horas.

Confira algumas imagens: