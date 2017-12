Perto de se tornar jogador com mais títulos na história, Daniel Alves faz 34 anos

Poucos atletas foram tão comentados durante a semana quanto Daniel Alves. O lateral, que completa 34 anos neste sábado, deu duas assistências lindas para Higuaín deixar a Juventus muito perto da final da Liga dos Campeões. Ele, que deixou o Barcelona sendo tratado como "ex-jogador", deu a volta por cima e está muito perto de bater um recorde no futebol: se tornar o atleta com mais títulos na história.

Em 16 anos de carreira, Daniel Alves passou por quatro clubes em sua carreira e, por ora, o único em que não foi campeão é a Juventus, fato que muito provavelmente deixará de existir, já que sua equipe está na final da Copa da Itália, na semifinal da Liga dos Campeões e possui grande vantagem para o segundo colocado no Campeonato Italiano.

Antes disso, por Bahia, Sevilla e Barcelona, além da seleção brasileira, Daniel conquistou nada menos do que 32 títulos, sendo três Ligas dos Campeões, quatro Supercopas europeias e duas Copas das Confederações. Sendo assim, ele está apenas três atrás de Ryan Giggs, recordista mundial em conquistas, com "apenas" 13 edições do Campeonato Inglês, entre outros títulos.

Para alcançar essa marca incrível ainda nesta temporada, Daniel Alves, além de ter que conquistar os três títulos que a Juventus está na briga, ainda tem que "torcer contra" o brasileiro Maxwell. O lateral atualmente no Paris Saint-Germain tem 34 conquistas na carreira e ainda pode ser campeão da Copa da França e do Campeonato Francês.

Não sei vocês, mas por mim Daniel Alves "segura" essas conquistas e deixa para bater o recorde em uma tal competição que será disputada na Rússia, em 2018. O que acham?