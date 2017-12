Pesadelo da zaga do São Paulo, Rildo é o Fera da 18ª rodada

Todos os indicados à votação do Fera da 18ª rodada eram de times de que estavam brigando contra o rebaixamento. E o único jogador que não marcou gols em sua partida foi o grande vencedor da enquete.

Após infernizar a zaga do São Paulo, Rildo, do Coritiba, foi eleito o Fera da 18ª rodada com 35% dos votos. O atacante ficou à frente de Guilherme, do Atlético-PR, com 31%; Tréllez, do Vitória, com 21%; e Eduardo Henrique, também do rubro-negro paranaense, com 13%.

Rildo participou de forma direta dos dois gols da vitória por 2 a 1 do alviverde no Morumbi. No primeiro, ele partiu para cima de Bruna e acabou sofrendo pênalti, convertido por Carleto. Poucos minutos depois, puxou contra-ataque pela meia-esquerda e passou para Filigrana aumentar a vantagem.

Quem foi o #Fera da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 4 de agosto de 2017

Revelado pelo São Bernardo, Rildo começou sua carreira profissional no Fernandópolis e passou também pela Ferroviária, de Araraquara. Em 2011, foi negociado com o Vitória em, em 2013, foi para a Ponte Preta. Em Campinas, ele conquistou maior visibilidade e destaque, sendo emprestado ao Santos, em 2014, e ao Corinthians, em 2015 e 2016. Ele chegou ao Coritiba no começo deste ano, ainda em acordo de empréstimo com a Ponte Preta.

Apesar de ter passado por diversos clubes, Rildo possui apenas três títulos na carreira. Em 2013, foi campeão paulista do Interior, com a Ponte Preta. Dois anos depois, foi campeão brasileiro com o Corinthians e, em 2017, levantou a taça do Paranaense, com o Coritiba.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.