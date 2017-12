Peter Crouch imita robô em seu centésimo gol na Premier League

Dois dias depois de fazer 36 anos, o atacante do Stoke City entrou de carrinho no meio da área para marcar seu centésimo gol pela Premier League. Apenas 26 jogadores conseguiram balançar as redes 100 vezes pelo Campeonato Inglês e Crouch foi o mais velho desse seleto time. Para comemorar, o desengonçado jogador de 2,01 metros de altura fez a tradicional dancinha de robô. O Everton ainda conseguiu empatar no final da partida, com gol contra de Shawcross. O empate deixou o Stoke City com 29 pontos, em nono lugar, distante da zona de classificação para os torneios europeus.

Peter Crouch vestiu a camisa de seis clubes ingleses: Aston Villa, Southampton, Liverpool, Portsmouth, Tottenham Hotspur e Stoke City. O jogador foi contratado pelo seu clube atual em 2011 e marcou 37 gols.