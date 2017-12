Petr Cech troca de modalidade e se arrisca como goleiro de hóquei no gelo

Um dos principais goleiros do Campeonato Inglês, Petr Cech se aventurou em uma nova modalidade recentemente. Em viagem de volta à República Checa, o jogador do Arsenal aceitou mudar suas habilidades defensivas para o ringue de gelo, sendo goleiro durante uma partida de hóquei.

O amistoso foi em homenagem a Martin Havlát, jogador checo que anunciou em fevereiro sua aposentadoria da National Hockey League (NHL), liga norte-americana de hóquei no gelo.

As imagens, divulgadas pela emissora iSport, mostram que o goleiro tem intimidade com o gelo e não tem problemas em se equilibrar nos patins. Dos três períodos do jogo, Cech atuou por apenas um.