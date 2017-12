Philadelphia Union, da MLS, abre vaga para tatuador oficial do clube

Detalhe obrigatório no visual dos boleiros, as tatuagens são cada vez mais indispensáveis. E de olho nesta necessidade cada vez mais imprescindíveis dos jogadores, o Philadelphia Union está procurando um tatuador oficial para poder atender aos atletas, funcionários e até alguns torcedores.

"Para refletir esse amor por tatuagens e clube, o Philadelphia Union está procurado pelo primeiro Chefe de Tatuagem. Esta é única, posição revolucionário para um artista ou estúdio para se tornar o local oficial do Union. Jogadores, treinadores, funcionários da diretoria e até torcedores irão até você para fazer as tatuagens, relacionadas ao Union ou não", escreveu o clube no anúncio da vaga no site oficial. "Tatuagens são para a vida toda, assim como torcer para um time, e nós queremos que você faça o trabalho."

Doug Vosik, vice-presidente de marketing do Union, afirmou que "o processo de admissão começa agora. Estamos procurando por um parceiro com grande variedade de talentos e habilidades e alguém que consiga oferecer um repertório que inclua o estilo tradicional americano, assim como o japonês, realista, new school e mais". Os interessados devem enviar um e-mail para o clube com um portfólio ou link do estúdio para que os trabalhos anteriores sejam avaliados pela diretoria.