Philippe Coutinho diz 'sim' e deve trocar Liverpool pelo Barcelona

O meia brasileiro Philippe Coutinho disse sim à proposta do Barcelona e agora o clube azul-grená tem o aval para negociar diretamente com o Liverpool, conforme a matéria de capa do jornal catalão Sport, desta terça-feira.

Segundo a publicação, o jogador ficou tentado pela garantia de que seria titular do Barça e também pela possibilidade de ser campeão de "títulos importantes". Com essa visão, Coutinho inclusive teria recusado uma proposta do Paris Saint-Germain, que seria mais vantajosa financeiramente para ele.

Da parte do brasileiro, ele também teria dado garantia ao Barcelona de que ajudaria a negociar sua saída com a diretoria do Liverpool. Outra matéria do Sport coloca que o clube inglês deverá pedir cerca de 90 milhões de euros (R$ 313,08 milhões) pelo camisa 10.

No último mês de janeiro, Philippe assinou uma renovação de contrato com o Liverpool até 2022, se tornando o jogador mais bem pago da história do clube, com 150 mil libras por semana (R$ 619,19 mil). O novo vínculo, no entanto, não prevê multa rescisória caso ele se transfira para outra equipe. De acordo com o Transfermarkt, site especializado nas finanças do futebol, o brasileiro é avaliado em 40 milhões de euros (R$ 139,14 milhões). Philippe Coutinho chegou ao Liverpool em 2013 e soma 179 partidas e 39 gols pelo clube.