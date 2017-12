Philippe Coutinho manda recado no Instagram após ter carro apedrejado

O meia Philippe Coutinho, do Liverpool - que teve o carro apedrejado por um torcedor revoltado após o 'sim' do jogador para o Barcelona - postou um "recado" no Instagram, nesta quinta-feira. O brasileiro garantiu que não se abateu com o episódio e vai entrar em campo no domingo, contra o West Ham, pela Premier League, normalmente.

“Apesar do que aconteceu ontem com a janela do meu carro, ainda com a mesma alegria e foco para o grande jogo que temos domingo”, escreveu o jogador no Instagram.

Muitos torcedores responderam ao brasileiro com "por favor fique", "não vá embora".

Após o jornal Sport publicar que o jogador teria aceitado a proposta para defender o Barcelona, um homem jogou uma pedra no veículo de Coutinho, um Porsche Macan, avaliado em mais de R$ 200 mil, anteontem. Segundo o Daily Mail, um fotógrafo testemunhou o fato, mas não conseguiu conter o homem, que fugiu rapidamente.

A polícia chegou minutos depois, quando o suspeito já havia fugido. Segundo o diário, a ação seria de um torcedor insatisfeito com os tropeços dos Reds no Campeonato Inglês, que podem deixar o time fora da próxima edição da Liga dos Campeões.

